Украинские полицейские получили интересную помощь из Европы

Главное: Европа помогла украинской полиции собаками. Прибыли первые служебные псы.
Детали: Европа по инициативе Фонда Говарда Баффета решила помочь украинской полиции служебными собаками. В нашу страну уже прибыла третья партия псов.
Сообщается, что в рамках этой инициативы наши правоохранители должны получить сто служебных собак из разных стран Европы.
Первые две партии прибыли в Украину 31 июля и 21 августа.
Информируется, что кинологические центры полиции Волынской, Ивано-Франковской, Николаевской, Ровенской, Херсонской, Черниговской и Кировоградской областей пополнятся собаками породы немецкая овчарка и малинуа (бельгийская овчарка) от одного года.
Отмечается, что все щенки прошли базовый курс дрессировки. В дальнейшем их ждет специальное обучение, после чего собаки будут помогать в проведении разминирований, поиске взрывчатых и наркотических веществ, а также выполнении других задач на деоккупированных территориях.
Резюмируется, что полицейские кинологи также получили необходимые аксессуары по уходу за собаками, корма, амуницию, учебное и тренировочное оборудование и т.д.
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