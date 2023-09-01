Китайский мотоциклист взорвался во время циркового выступления

Главное: В Китае мотоциклист взорвался во время выступления в цирке. Сейчас он в больнице.

Детали: В цирке Китая мотоциклист взорвался во время выступления.

Сейчас каскадёр в больнице. Он отделался ссадинами на ногах и руках.