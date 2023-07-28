ВСУ приблизились к «зубам дракона» на одном из участков фронта

Главное: На одном из участков фронта ВСУ вплотную подошли к так называемым «зубам дракона». Сообщается, что вероятно речь идет о районе к востоку от сел Новое и Харьковское в Запорожской области Украины.

Детали: ВСУ вплотную подошли к «зубам дракона», установленным российскими захватчиками на одном из участков фронта. Об этом сообщает CNN, опираясь на данные российских СМИ.

Сообщается, что вероятно речь идет о районе к востоку от сел Новое и Харьковское в Запорожской области Украины.

«На видео, снятом с российской военной позиции, видно, как украинский военный автомобиль движется по полю, направляясь в овраг перед большим рядом „зубов дракона“ — пирамид из бетона и арматуры, которые могут служить барьерами против танков», — говорится в публикации.

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