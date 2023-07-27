На Ровенщине главный военком битой избил подчиненного. Его задержали

Главное: На Ровенщине областной военком избил подчиненного. При этом районный снимал все на телефон.

Детали: Правоохранители задержали руководителей областного и районного военкоматов в Ровенской области. Они причастны к избиению подчиненного. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного военкомата планирует доложить об их нарушениях во время службы. За это они решили избить мужчину.

Областной военком сам избивал военнослужащего, а районный — снимал это на телефон.

«Во время проведения „воспитательных мероприятий“ в ход пошла бита. Чиновники также заставляли потерпевшего становиться на колени и вымаливать извинения», — сообщает ГБР.

Следователи 26 июля провели шесть обысков у фигурантов. Были обнаружены и изъяты телефоны, один из них принадлежит пострадавшему. Также по месту жительства областного военкома нашли биту.

Кроме того, у районного военкома обнаружили 8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином. Также нашли предметы для употребления наркотиков. Чиновника задержали и объявили подозрение в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УКУ). Ему грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Главному военкому Ровенской области, избившему бойца, вручили подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УКУ). Он может провести в тюрьме до 12 лет.

Правоохранители обратились в суд по избранию мер и отстранению от должностей.

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