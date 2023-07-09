Проклятие монахини 2 (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярного хоррора

Главное: Вышел трейлер фильма «Проклятие монахини 2». Премьера намечена на 8 сентября 2023.

Детали: Вышел трейлер хоррора «Проклятие монахини 2» с Таиссой Фармигой в главной роли

Действие фильма начинается в 1956 году после жестокого убийства священника во Франции. Сюжет рассказывает о сестре Ирен, которая снова встречается лицом к лицу с демоническим Валаком.

Премьера фильма «Проклятие монахини 2» намечена на 8 сентября 2023 года.

трейлер хоррора «Проклятие монахини 2»: