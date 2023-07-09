Проклятие монахини 2 (2023): трейлер и дата выхода продолжения популярного хоррора

Главное: Вышел трейлер фильма «Проклятие монахини 2». Премьера намечена на 8 сентября 2023.
Детали: Вышел трейлер хоррора «Проклятие монахини 2» с Таиссой Фармигой в главной роли
Главное: Вышел трейлер фильма «Проклятие монахини 2». Премьера намечена на 8 сентября 2023.
Детали: Вышел трейлер хоррора «Проклятие монахини 2» с Таиссой Фармигой в главной роли
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