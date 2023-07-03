В Камбодже во время ремонта ночного клуба погибли рабочие

Главное: В Камбодже произошла трагедия. Во время ремонта ночного клуба погибли восемь рабочих.

Детали: Страшная трагедия произошла в Пномпене (столица Камбоджи). Во время ремонтных работ в ночном клубе погибли рабочие.

Жертвами пожара стали как минимум восемь человек.

Известно, что огонь на пятом этаже здания в районе Туол Корк, когда рабочие работали внутри.

Всего они скончались от удушья.

Уточняется, что погибли шестеро китайцев (пять мужчин и одна женщина), двое вьетнамцев и один камбоджиец.

Полиция задержала четырех человек для расследования трагического происшествия, один из них скрылся.

В тему: Камбоджа отказалась отправлять свои войска в Украину.