В Подмосковье упали неизвестные беспилотники

Главное: В Московской области упали беспилотники. Местные власти сообщили о «сбитии» двух дронов на подлете к складам воинской части.

Детали: В Подмосковье упали несколько беспилотников. Об этом 21 июня сообщили российские Telegram-каналы и местные власти.

Отмечается, что взрывы прогремели возле села Лукино и в районе поселка Калининец недалеко от воинской части.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об «отражении атаки беспилотников» на военные склады.

«Относительно беспилотников в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Обломки обнаружены, разрушений и пострадавших нет, территория сейчас оцеплена», — заявил он.

В тему: В конце мая беспилотники атаковали Москву и Подмосковье.