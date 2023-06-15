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Видео-Новости > Большая вода стремительно отступает от Херсонщины

Большая вода стремительно отступает от Херсонщины

Агата Кловская
15.06.23 16:21
135
Большая вода стремительно отступает от Херсонщины

Главное: В Херсонской области вода опустилась ниже двух метров. На деоккупированной территории остаются затопленными 1807 жилых домов в 20 населенных пунктах.

Детали: Вода в Херсонской области в местах затоплений после затопления из-за подрыва российскими агрессорами Каховской ГЭС опустилась до уровня менее двух метров. Об этом сообщает местная ОВА в четверг, 15 июня.

Указано, что по состоянию на 14:00 вода сохраняется на отметке 1 м 90 см. При этом сохраняется тенденция на убыль воды.

По данным ОВА, сейчас на деоккупированной территории остаются затопленными 1807 жилых домов в 20 населенных пунктах.

На временно оккупированном левобережье затоплены еще 17 населённых пунктов.

В тему: Большая вода продолжает уходить из Херсонской области.

Тэги: общество, река, Днепр, Херсонская область, подтопление, большая вода

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