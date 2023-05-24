Опубликовано видео ударов по российским позициям в Бахмуте

Главное: ВСУ нанесли ударов по российским позициям в Бахмуте. Появилось свежее видео.

Детали: Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал ударов по российским позициям на окраине Бахмута (Донецкая область). Они пришлись на блиндажи.

Сообщается, что украинские бойцы выявили позиции противника, после чего приблизились к ним и нанесли удар.

Уточняется, что данную задачу выполнили защитники 3-й отдельной штурмовой бригады 1-го механизированного батальона.

В тему: Стало известно об успехах ВСУ на флангах Бахмута.