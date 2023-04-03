Кровосмешение довело семью из США до лая, мычания и физических мутаций

Главное: Из-за практики кровосмешения американская семья Уиттакеров стала общаться с помощью лая и мычания. У членов семьи зафиксированы психические отклонения и физические мутации.

Детали: У членов американской семьи Уиттакеров, в которой дети рождались у близкородственной пары, зафиксированы серьезные психические и физические отклонения, пишет The Sun.

В настоящее время семья состоит из двух братьев и сестры по имени Тимми, Рэй и Лоррейн, а их кузен Фредди скончался от сердечного приступа. Говорят, есть еще некая сестра и другие родственники, но у Лайты так и не появилось возможности с ними встретиться.

В ранних статьях утверждалось, что родители этих людей были родными братом и сестрой, но позже выяснилось, что на самом деле они были кузенами. На данный момент они уже умерли.

Некоторые члены семьи Уиттакеров имеют психические и физические отклонения, кое-кто не может говорить и общается мычанием. В школу ходили тоже не все.