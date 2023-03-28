Трансгендер атаковал христианскую школу в американском Нэшвилле, 6 убитых

Главное: В христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл стрелок-трансгендер Одри Хейл убила 6 человек.

Детали: 27 марта в христианской частной школе The Covenant School города Нэшвилл, штат Теннесси (США), стрелок убил из автоматического оружия трех детей в возрасте от 8 до 9 лет и троих взрослых (в том числе директор школы). Об этом сообщает Associated Press.

Стрельбу в школе открыла ее 28-летняя выпускница Одри Хейл. В полиции пояснили журналистам, что Хейл была трансгендером, но не дали по этому вопросу более точной информации.

Нападавшая была вооружена двумя полуавтоматическими винтовками и пистолетом. Прибывший в школу полицейский патруль в ходе перестрелки убийцу обезвредил — она получила смертельное ранение.

Полиция также сообщила, что при обыске в доме убийцы полиция обнаружила «манифест» с указанием нескольких целей для нападения, план здания школы с обозначением всех выходов и другими пометками, на основании чего были сделаны предположения, что нападение было подготовленным.