На Киевщине выросло число жертв ночной атаки РФ

Главное: Число жертв ночной атаки РФ по Киевщине выросло до четырех. Среди погибших нет детей, все жертвы — взрослые.

Детали: В городе Ржищев Киевской области спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего. Количество жертв ночной дроновой атаки РФ возросло до четырех. Об этом сказала спикер регионального управления ГСЧС Виктория Рубан в комментарии Украинской правде в среду, 22 марта.

«В 9:54 спасатели подняли тело мужчины. Это четвертый погибший», — сказала она.

Рубан отметила, что работы на месте трагедии продолжается — ищут еще людей, которые вероятно, могут быть под завалами. Среди погибших нет детей, все жертвы — взрослые.

Информация о возможных пострадавших детях сейчас уточняется.

Глава управления Нацполиции Киевщины Андрей Небитов уточнил, что погибшего мужчину нашли на пятом этаже разрушенного общежития.

«Четвертой жертвой стал 40-летний водитель. Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие», — отметил он.

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