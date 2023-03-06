Появилось видео эпичной драки грузинских депутатов

Главное: Депутаты подрались в парламенте Грузии. Рассматривали законопроект об иностранных агентах.
Детали: В понедельник, 6 марта, рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте Грузии завершилось скандалом. Возникла большая драка.
Документ предусматривает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
При этом представители правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что хотят поддержать законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть.
В то же время оппозиция считает, что данный документ является российской калькой и отдаляет Грузию от ЕС.
Сегодня же вспыхнула драка между представителем парламентского большинства Анри Оханашвили и оппозиционными депутатами, после чего потасовка перетекла из зала заседания в холл парламента.
В итоге всех оппозиционных депутатов заставили покинуть зал заседания.
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