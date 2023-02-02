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Видео-Новости > Под Севастополем заживо сгорели строители трассы «Таврида»

Под Севастополем заживо сгорели строители трассы «Таврида»

Агата Кловская
02.02.23 13:38
149
Под Севастополем заживо сгорели строители трассы «Таврида»

Главное: Под Севастополем произошел пожар. Погибли восемь рабочих.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло огненное ЧП. Под Севастополем на площади двести квадратных метров вспыхнул пожар в городке рабочих, которые строили трассу «Таврида».

Инцидент случился в строительном модуле, где загорелись бытовки на Нефтяной улице.

Пламя уже удалось потушить.

Известно, что все погибшие – не жители полуострова, а приехали сюда из России.

Также двое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами второй степени.

В тему: В Крыму произошло дикое преступление.

Тэги: пожар, Крым, общество, ЧП, Севастополь, новости Украины, Таврида

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