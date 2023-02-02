Под Севастополем заживо сгорели строители трассы «Таврида»

Главное: Под Севастополем произошел пожар. Погибли восемь рабочих.
Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло огненное ЧП. Под Севастополем на площади двести квадратных метров вспыхнул пожар в городке рабочих, которые строили трассу «Таврида».
Инцидент случился в строительном модуле, где загорелись бытовки на Нефтяной улице.
Пламя уже удалось потушить.
Известно, что все погибшие – не жители полуострова, а приехали сюда из России.
Также двое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами второй степени.
В тему: В Крыму произошло дикое преступление.