Под Севастополем заживо сгорели строители трассы «Таврида»

Главное: Под Севастополем произошел пожар. Погибли восемь рабочих.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошло огненное ЧП. Под Севастополем на площади двести квадратных метров вспыхнул пожар в городке рабочих, которые строили трассу «Таврида».

Инцидент случился в строительном модуле, где загорелись бытовки на Нефтяной улице.

Пламя уже удалось потушить.

Известно, что все погибшие – не жители полуострова, а приехали сюда из России.

Также двое пострадавших были доставлены в больницу с ожогами второй степени.

В тему: В Крыму произошло дикое преступление.