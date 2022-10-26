В Иране ликвидировали военных, отвечавших за поставку дронов-камикадзе России

Главное: Двое высокопоставленных иранских военных были убиты в автомобиле среди бела дня. Один из них отвечал за поставки иранских дронов-камикадзе России.

Детали: Вблизи иранского города Захедан, столицы Белуджистана на юго-востоке страны, застрелили офицера Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) полковника Молашахи. Об этом во вторник, 25 октября, пишет информагентство Tasnim.

По данным издания, Молашахи и один из командиров организации Басидж Джавад Киха были убиты в машине среди бела дня.

Как утверждают международные СМИ, Молашахи отвечал за поставки иранских дронов-камикадзе России. В то же время участники формирования Басидж обвиняются в жестоком подавлении протестов в Иране последние 15 лет.

В Сети публикуют фото изрешеченного пулями автомобиля с окровавленными телами двух человек. Как утверждается, это ликвидированные Молашахи и Киха. Отмечается, что ЧП произошло 25 октября.

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