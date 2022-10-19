20 октября по всей Украине будут массовые отключения электроэнергии

Главное: 20 октября в Украине будут массовые отключения света. Граждан просят ограничить потребление электроэнергии в течение всего дня - с 7 утра до 23:00.

Детали: Завтра, 20 октября, будет очень тяжелый день для всей страны. Будут отключения света. Граждан просят ограничить потребление электроэнергии в течение дня - с 7 утра до 23:00. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Во всех регионах, в том числе в Киевской области, произойдет очередное отключение электроэнергии. В первую очередь, предприятий и заводов. Если этого будет недостаточно – будут выключать свет населению.

В освою очередь «Укрэнерго» сообщает, что отключения электричества по Украине будут происходить по очереди. Продолжительность очереди определяет облэнерго, но не более четырех часов.

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