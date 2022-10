Queen представила «потерянную» 34 года назад песню

Главное: Группа Queen представила песню, записанную еще 34 года назад. Это первая новая песня коллектива с участием Меркьюри, выпущенная за более чем восемь лет после альбома Queen Forever 2014 года.

Детали: Легендарная рок-группа Queen порадовала фанатов, представив композицию, которая была написана еще 34 года назад. Видео обнародовано в Youtube.

Трек называется Face It Alone, его записывали в 1988 году с покойным вокалистом группы Фредди Меркьюри, он должен был войти в альбом The Miracle, однако он так не попала в финальную версию пластинки.

Участники коллектива спустя долгое время вспомнили о композиции, когда работали над переизданием альбома.

«Я счастлив, что нашей команде удалось найти этот трек», — сказал Брайан Мэй, гитарист группы.

Стоит напомнить, что Меркьюри умер от осложнений, связанных со СПИДом, в 1991 году в возрасте 45 лет.

В тему: Компания Universal Music Group назвала самую популярную песню двадцатого века. Наибольший успех на сервисах у слушателей имела композиция Bohemian Rhapsody группы Queen.