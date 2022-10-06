Назначенный россиянами «замглавы» Херсонщины призвал Шойгу застрелиться

Главное: Назначенный россиянами «замглавы администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов призвал бездарного министра обороны РФ Шойгу застрелиться.

Детали: Назначенный россиянами «замглавы администрации Херсонской области» Кирилл Стремоусов заявил, что некоторые российские военачальники «бездарные». Также Стремоусов отдельно упомянул министра обороны РФ Сергея Шойгу и дал понять, что ему лучше «застрелиться». Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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