В Мелитополе что-то сильно гремит

Главное: В северной части Мелитополя прогремели взрывы, там вздымается густой дым. Громко было также и в Мелитопольском районе, отмечает Иван Федоров.

Детали: Сегодня, 6 октября, во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«Сегодня снова неспокойно на Запорожском направлении. Во временно оккупированном Мелитополе и районе с утра раздаются сильные взрывы. В северной части города вздымается густой дым. Подробности уточняем», — пишет Федоров в официальном ТГ-канале.

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