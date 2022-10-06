На юге Украины россияне продали нашим военным БМП

Главное: На юге Украины бойцы ВСУ купили у российских военных БМП. Россияне подогнали технику с белым флагом на украинские позиции, из него вышли военные с поднятыми руками.

Детали: На Николаевско-Херсонском направлении украинские военные купили у российских БМП. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Похоже, русня с техникой сдалась в плен, заранее договорившись с ВСУ. Да, россияне, мы платим за ваше оружие. Берите пример. Сдавайте, зарабатывайте деньги, оставайтесь в живых», — говорится в сообщении в Telegram.

Также глава ОВА поделился видео «сделки». На нем видно, как россияне подогнали БМП с белым флагом украинским военным. Из него вышли двое оккупантов с поднятыми руками. Их взяли в плен.

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