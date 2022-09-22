Видео с предсказанием Жириновского о «частичной мобилизации» в РФ стало вирусным

Главное: В сетях ширится видео с предсказанием Жириновского о «частичной мобилизации» в России.

Детали: В соцсетях расходится видео с предсказанием Жириновского о войне и «частичной мобилизации» в России. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

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В тему: Жириновский также известен тем, что в конце 2021 года с точностью до 48 часов предсказал дату начала войны с Украиной.