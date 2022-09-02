Появилось видео покушения на вице-президента Аргентины

Главное: На вице-президента Аргентины Кристину Киршнер совершено неудавшееся покушение. Пытались застрелить.

Детали: В Аргентине совершено неудавшееся покушение на вице-президента страны Кристину Киршнер. Все случилось возле ее дома.

Тут собралась толпа людей, поддерживающая политика на фоне обвинений в коррупции. Дело в том, что прокуратура потребовала для нее двенадцать лет тюрьмы по делу о коррупции: речь идет о проведении государственных работ в 2007–2015-х годах через одного из предпринимателей.

Когда Кристина Киршнер общалась с людьми, неизвестный мужчина попытался застрелить ее из пистолета, но произошла осечка. Его уже задержали.

Сама политик не пострадала.

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