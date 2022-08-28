В России сожгли авто главного военного цензора

Главное: В Москве подожгли автомобиль чиновника, отвечающего за военную цензуру. Женщина, виновная в этом, задержана.

Детали: В Москве подожгли автомобиль BMW X6 замначальника управления генштаба РФ Евгения Секретарева, отвечающего за военную цензуру. Предположительно, неизвестная женщина облила его бензином из канистры и подожгла. По предварительным данным, ее уже задержали.. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»