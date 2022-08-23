Соцсети пишут о «прилете» по администрации Пушилина в Донецке

Главное: В Донецке нанесен удар по администрации главы «ДНР» Дениса Пушилина. Появилось видео.

Детали: Во вторник, 23 августа, в Донецке был нанесен удар по администрации главы «ДНР» Дениса Пушилина. Об этом, публикуя видео, пишут социальные сети.

Местные военные сообщили: «По улице Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971-го года рождения. По проспекту Дзержинского погиб мужчина 2004-го года рождения».

Известно, что на месте «прилета» вспыхнул пожар.

Предварительно известно, что сам Денис Пушилин не пострадал.

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