Стелу на въезде в Херсон перекрасили в цвета российского флага

Главное: Стелу на въезде в Херсон захватчики перекрасили к «Дню государственного флага РФ».

Детали: На захваченных украинских территориях россияне организовали сегодня празднование «Дня государственного флага РФ». Соответствующую информацию и фото публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

В рамках празднования, в том числе, перекрасили в триколор стелу на въезде в Херсон.

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