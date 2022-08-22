Арестович объяснил свою самую загадочную фразу

Главное: Алексей Арестович объяснил, что имел в виду, когда говорил, что война завершится через две-три недели. По его словам, после этого он сам смеялся над собой.

Детали: Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил свою загадочную фразу о том, что война с Россией завершится через две-три недели. Сделал он это в эфире прогрессы «Сніданок з 1+1».

Так, Алексей Арестович сказал: «Две-три недели я сказал один раз на самом деле. Это было в середине марта и единственное, чего касалось, это когда закончится активная фаза операции близ Киева. Я сказал: «две-три недели». И она завершилась через две-три недели».

Также он признался, что, когда эта фраза стала мемом, он стал сам себя высмеивать, повторяя ее.

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