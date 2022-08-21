В Подмосковье взорвали дочь приближенного к Путину философа Дугина

Главное: В Подмосковье взорвали машину Дарьи Дугиной — дочери приближенного к Путину известного российского «имперского философа» Александра Дугина. Дарья Дугина погибла.

Детали: В Подмосковье, судя по всему, было совершено покушение на приближенного к Путину известного российского «имперского философа», идеолога евразийства и русского мира Александра Дугина. По стечению обстоятельств погиб не он, а его дочь. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Внедорожник Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналистка Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. По словам очевидцев, взрыв произошел на ходу под днищем автомобиля. Машину моментально охватило пламя, она вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.

На взорванной машине Дарьи Дугиной должен был ехать ее отец — Александр Дугин. Но он по итогу сел в другую машину.

Дарья Дугина являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец Александр Дугин. Одним из ключевых направление исследований Дарьи было изучение влияния идей греческого философа Платона на античный мир. Не исключено, что особая страсть к идеям и личности мыслителя побудила Дугину подписываться в соцсетях как Платонова. Она поддерживала вторжение РФ в Украину.

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