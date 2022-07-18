Появилось видео эпичных лесных пожаров, охвативших Испанию

Главное: Лесные пожары охватили Испанию. Идет эвакуация людей.

Детали: В Испании бушуют пожары, которые уже уничтожили более двадцати тысяч гектаров лесов. Увы, известно как минимум об одном погибшем.

Причиной природного ЧП называют жару – воздух прогрелся до плюс 40 градусов.

Всего было зафиксировано почти четыре десятка очагов возгорания. Сейчас большая часть их взята под контроль спасателями.

Хуже всего ситуация складывается в регионах Эстремадура, Кастилия-и-Леон, Галисия, Андалусия и Каталония.

Сейчас тут эвакуировали 2,5 тысячи человек.

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