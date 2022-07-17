В Греции разбился украинский самолет Ан-12 с военным грузом

Главное: В Греции упал украинский самолет Ан-12. Все члены экипажа погибли.

Детали: В Греции у города Кавала упал украинский транспортный самолет Ан-12. Все 8 членов экипажа погибли. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Греческие СМИ сообщают, что самолет летел коммерческим рейсом из Сербии в Иорданию. Груз на борту мог быть военным. Также в греческих СМИ местные чиновники заявляли, что груз может быть опасным и токсичным.

Украинская «Авиакомпания «Меридиан», которой принадлежал военно-транспортный самолет Ан-12, подтвердила крушение. Как сообщил генеральный директор «Меридиана» Денис Богданович, все восемь погибших членов экипажа — украинцы. В компании причину крушения связывают с технической неисправностью в воздухе, но характер груза не раскрывают.

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