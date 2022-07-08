Жительница Закарпатья переселенцам с востока: «Піз...те до себе в Харків!»

Главное: Появилось видео, на котором жительница Закарпатья грубо общается с переселенцами из Харькова.
Детали: Некоторые жители Закарпатья крайне негативно относятся к переселенцам из Харькова. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».
В видео из Ужгорода звучат фразы: «Піз...те до себе в Харків!... Приперлися... Ви не розмовляєте нашою мовою».
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