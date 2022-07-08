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Видео-Новости > Участники саммита G20 бойкотировали Лаврова. Он досрочно едет домой

Участники саммита G20 бойкотировали Лаврова. Он досрочно едет домой

Агата Кловская
08.07.22 11:53
338
Участники саммита G20 бойкотировали Лаврова. Он досрочно едет домой

Главное: Глава МИД РФ Сергей Лавров досрочно покидает саммит G20. Накануне другие участники саммита отказались фотографироваться с Лавровым и не пришли на совместный ужин.

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет принимать участия в официальной трапезе и в рабочей сессии саммита G20 во второй половине дня, сообщает в пятницу, 8 июля, Der Spiegel.

Ранее его бойкотировали остальные участники саммита. Так, министры иностранных дел стран G7 не пришли на ужин с коллегами по G20 в Индонезии, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Лаврова.

«Похоже, США и другие избегали общего фото с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за вторжения в Украину», — сообщило агентство Kyodo.

Также сообщается, что в начале встречи министров, когда Лавров пожал руку индонезийской коллеге Ретно Марсуди, раздались возгласы: «Когда вы остановите войну» и «Почему бы вам не прекратить войну».

Ретно сообщила, что ранее коллеги из G7 предупредили ее, что не могут присоединиться к общему ужину в четверг, где присутствовал Лавров.

Сам Лавров сказал журналистам, что западные партнеры «стараются избегать разговоров о глобальных экономических проблемах», вместо этого «начинают лихорадочную критику России по ситуации в Украине». «Агрессоры», «захватчики», «оккупанты» — мы слышали многое", сказал Лавров.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила агентству dpa, что Лавров сейчас проводит двусторонние переговоры, после чего обратится к прессе и уедет. Он пропустит запланированные на пятницу сессии и общий ужин.

Саммит глав государств G20 намечен на 15-16 ноября на Бали. На него приглашены главы всех стран-участниц Большой двадцатки, в числе которых — российского президент Владимир Путин. Также на саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Позже власти Индонезии исключили личное присутствие Путина.

В тему: Зеленский и Путин могут встретиться на саммите большой двадцатки.

Тэги: Сергей Лавров, политика, саммит, бойкот, G20

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