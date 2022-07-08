Опубликовано видео покушения на бывшего премьера Японии

Главное: В Японии совершено покушение на бывшего премьера Синдзо Абэ. В него дважды стреляли.

Детали: В пятницу, 8 июля, в японской префектуре Нара произошло покушение на бывшего премьер-министра страны 67-летнего Синдзо Абэ (2006-2007 и 2012-2020 годы). Сейчас политик находится в реанимации.

Всего было два выстрела сзади – пули попали в грудь с левой стороны.

Сначала бывший глава правительства находился в сознании, но потом, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим с остановкой сердца и легких.

Сейчас он находится в больнице университета префектуры Нара.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Известно, что мужчина в течение трех лет до 2005-го года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.

Он уже дал показания и заявил, что был недоволен работой Синдзо Абэ во главе правительства, из-за чего хотел его убить.

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