Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»

Главное: Игорь Стрелков-Гиркин потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия надолго увязла в войне в Украине.

Детали: Игорь Стрелков-Гиркин обратился к Путину и потребовал, чтобы тот показал «голову того, кто дал вам абсолютно ложные данные по Украине, благодаря которым вы всё просрали». Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Жгучий Глагол»