В Брянске с ночи пылает нефтебаза

Главное: Ночью в российском городе Брянск произошел мощный пожар на нефтебазе. После пожара на нефтебазе стало известно о том, что горит также резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса.

Детали: Сегодня, 25 апреля, ночью в российском городе Брянск, расположенном недалеко от границы с Украиной, произошел пожар на нефтебазе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пожарных.

Сообщение о том, что загорелись резервуары с топливом, поступило в 2:00. К месту вызова направили пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара.

Пользователи Сети утверждают, что перед возгоранием были слышны мощные взрывы. Жителей домов, расположенных возле горящей нефтебазы, начали эвакуировать.

На данный момент о причинах происходящего не сообщается.

После начала пожара на нефтебазе в российском Брянске, стало известно о том, что пожар начался также на территории нефтяного комплекса, где загорелся резервуар с дизельным топливом, сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник.

«Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров», — говорится в сообщении.

Перед этим стало известно о пожаре на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска.

Тем временем советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что по некоторым данным, горит 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

«Россияне, вы лучше бросайте курить — так можно вообще без армии остаться», — прокомментировал украинский чиновник пожары в российском Брянске недалеко от границы с Украиной.

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