Уже завтра погода существенно подкинет грусти жителям Украины

Погода в Украине ухудшится уже в среду, 8 мая. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

По словам эксперта небесной канцелярии, грядущей ночью в нашей стране будут заморозки.

Днем завтра прогнозируется сухая, но прохладная погода.

Уточняется, что заморозки возможны на севере и западе, в ночь на 9 и 10 мая заморозки они на большую часть нашей Украины, кроме юга.

Сообщается, что температура составит плюс 13-18 градусов, на крайнем юге и на Закарпатье местами воздух прогреется до 20-22 тепла.

Специалист также отмечает: «Антициклон с северо-запада Европы отодвигает осадки с нашей территории, поэтому дожди на юге и востоке задержатся только ближайшей ночью, а днем 8 мая и в течение 9 мая будет преобладать повсюду сухая погода».

В Киеве ближайшей ночью будет плюс 2-5 градусов, в области возможны заморозки. Днем прогреется до 13-15 тепла. Должно быть без осадков.

Ранее стало известно, какой будет погода в Киеве до конца мая.