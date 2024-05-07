ДТП в Киеве: столкнулись маршрутка и грузовик – много пострадавших

Утром вторника, 7 мая, в Днепровском районе Киева произошло крупное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Информируется о том, что водитель грузового транспортного средства, двигаясь по проспекту Георгия Нарбута, выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.

В результате аварии травмы получили водитель маршрутного такси и шесть его пассажиров.

Отмечается, что медики госпитализировали их в медицинское учреждение, их состояние сейчас устанавливается.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа столичного Главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.

Ранее в Киеве дотла сгорела маршрутка.