ДТП в Киеве: столкнулись маршрутка и грузовик – много пострадавших

Утром вторника, 7 мая, в Днепровском районе Киева произошло крупное ДТП. О нем поведала местная полиция.
Информируется о том, что водитель грузового транспортного средства, двигаясь по проспекту Георгия Нарбута, выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.
В результате аварии травмы получили водитель маршрутного такси и шесть его пассажиров.
Отмечается, что медики госпитализировали их в медицинское учреждение, их состояние сейчас устанавливается.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа столичного Главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.
Ранее в Киеве дотла сгорела маршрутка.