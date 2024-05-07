Шольц сообщил о решении ЕС относительно замороженных российских активов

В Европе достигли договоренности об использовании около 90% доходов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, на закупку оружия для Украины. Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге, пишет Reuters.

«Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок по всему миру», — сказал он во время объявления решения.

Он отметил, что деньги пойдут на то, чтобы быстро закупить новое оружие, а не на строительство новых мощностей для его производства.

Агентство напомнило, что еще в марте верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил с предложением перечислить 90% доходов от российских активов, замороженных в Европе, в фонд ЕС, финансирующий закупку оружия для Украины.

Около 70% всех замороженных на Западе российских активов хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Он имеет ценные бумаги и наличные деньги российского Центробанка на сумму, эквивалентную 190 миллиардам евро.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину за границей оказались заблокированы активы Банка России на сумму около 260 млрд. евро.

Напомним, Боррель призвал отдавать Украине доходы от замороженных активов России.