Российские военные грозятся сложить оружие, — перехват разговора

Главное: Российские военные недовольны своим командованием. В частности, бойцы одного из подразделений угрожали сложить оружие, когда на передовую приехал один из генералов.

Детали: Очередной перехват телефонных разговоров российских военных в Украине свидетельствует о недовольстве командованием. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

«Телевидение приезжало сюда. Генералы прибыли, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: «Мы сейчас оружие сложим. Идите вы ... пробудьте здесь хоть сутки», — говорит оккупант в телефонном разговоре.

Он также пожаловался на то, что боевые награды раздают по блату. В частности, в его подразделении медаль получил сын начальника ПВО, который находится в тылу. Кроме того, по его словам, один из награжденных званием «герой России» на самом деле сбежал с передовой еще на второй день войны.

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