Российские военные подтверждают случаи изнасилования украинских женщин, — перехват разговора СБУ

Главное: СБУ перехватила очередной разговор российского военного с женой. Он рассказал, как его солдаты уничтожают все вокруг в Украине и насилуют женщин.

Детали: Служба безопасности Украины опубликовала еще один перехваченный разговор российских военных. Она доказала, что воевать в Украину отправили настоящих мародеров и насильников.

Военный говорит, что во время войны «люди дичают» и они не только уничтожают все вокруг, но и насилуют женщин и девушек.

«Здесь люди уже дичают, не знаю, что делать. То с РПГ просто так й***ать, то 30-ку залпом в***ть. В соседнем селе пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 — летнюю девочку», — сказал он.

В тему: «Наша бригада конкретно обосралась...» Российский военный по телефону пожаловался жене.