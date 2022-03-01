Зеленский обвинил Путина в убийстве украинских детей

Главное: Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Он обвинил Владимира Путина в убийстве детей.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью перед Европарламентом. Он обвинил российского лидера РФ Владимира Путина.

Глава украинского государства, среди прочего, заявил следующее: «Вчера 16 детей погибли. И снова Владимир Путин скажет, что это какая-то там операция, и мы бьем по военной инфраструктуре».

Он добавил: «Где наши дети, на каких военных заводах работают, на каких танках они ездят 16 детей ты убил!».

По его словам, утром 1 марта две крылатые ракеты попали в площадь Свободы в Харькове, где погибло десять украинцев.

Также Владимир Зеленский призвал поддержать украинский народ в борьбе за выживание, он попросил Европу поддержать предоставление нашей стране членства в ЕС.

Президент отметил: «Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, доказали, что мы такие же, как вы. Докажите, что вы с нами. Докажите, что вы европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму».

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