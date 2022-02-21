Опубликовано видео обвала лестничной клетки в доме в центре Львова

Главное: Лестничная клетка обвалилась в одном из домов Львова. Появилось видео момента ЧП.
Детали: В минувшее воскресенье, 20 февраля, во Львове произошло громкое ЧП. Как сообщают в ГСЧС, по адресу улица Старопигийская, 5 в трехэтажном жилом доме на лестничной клетке между последними этажами обрушилась деревянная лестничная клетка.
По предварительным данным никто не пострадал.
Спасатели с помощью выдвижной лестницы провели эвакуацию жителей со второго и третьего этажа подъезда.
На месте инцидента работали четыре единицы техники и семнадцать бойцов ГСЧС.
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