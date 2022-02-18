Российский спортсмен заставил украинского комментатора извиняться в прямом эфире

Главное: Российский спортсмен перед стартом грязно выругался. Украинскому комментатору пришлось извиняться за слова, которые отчетливо прозвучали в прямом эфире.

Детали: Спортсмен из сборной Олимпийского комитета России Игорь Омелин грязно выругался на старте соревнований по ски-кроссу на Олимпиаде в Пекине. Как сообщает Цензор.НЕТ, брань россиянина попала в прямую трансляцию, так что украинский комментатор должен был извиняться перед зрителями.

На видео видно, как олимпиец перед стартом произносит «*бана в рот, бл*дь».