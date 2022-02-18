У греческого побережья горит и взрывается круизный лайнер

Главное: Судно Euroferry Olympia загорелось у берегов Греции в Ионическом море. По данным СМИ, без вести пропали 11 человек. Спасательная операция затруднена тем, что на судне слышны взрывы.

Детали: Итальянский круизный лайнер Euroferry Olympia, который совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи, загорелся недалеко от острова Корфу в Греции. Как сообщает LB.ua, на борту находились 237 пассажиров и более 50 членов экипажа.

По данным местных СМИ, после возгорания капитан судна попросил об эвакуации. Что стало причиной пожара, неизвестно.

На месте находятся три корабля Военно-морских сил Греции, буксир и другие суда.

Паром принадлежит итальянской компании Grimaldi Lines.

Как сообщает Lenta.ru, по предварительным данным, на судах, которые подобрали эвакуированных пассажиров и членов экипажа парома, не досчитались 11 человек. Их судьба пока остается неизвестной.

Кроме того, по данным местных СМИ, на судне постоянно раздаются взрывы. Поэтому командир фрегата «Гидра», который был направлен в район происшествия, запретил остальным судам приближаться к парому.

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