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Видео-Новости > В Верховной Раде появился робот. Он сделал несколько резонансных заявлений

В Верховной Раде появился робот. Он сделал несколько резонансных заявлений

Агата Кловская
09.02.22 13:48
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В Верховной Раде появился робот. Он сделал несколько резонансных заявлений

Главное: Робот Эндрю появился в Верховной Раде. Он ответил на вопросы.

Детали: В Верховной Раде заметили робота по имени Эндрю. Уже появилось видео с ним, которое публикует издание «Вести».

Так, электронный спикер ответил на вопросы журналистов.

Он заявил, что Крым – «Наш», а высокие зарплаты в Украине будут «в 20250м году».

Кроме этого робот ответил, что «Путин не нападет», а вот, говоря о том, выполнит ли наша страна Минские соглашения, почему-то завис.

В тему: Инженеры из Великобритании создали безмоторного робота-насекомое.

Тэги: Верховная Рада Украины, политика, робот, курьезы, новости Украины

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