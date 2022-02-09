Появилось видео, как в парламенте Словакии осквернили украинский флаг

Главное: В Словакии осквернили украинский флаг. Произошло это в парламенте страны.

Детали: В парламенте Словакии произошел неприятный инцидент. Тут местные депутаты осквернили украинский флаг.

Стоит отметить, что заседание было посвящено оборонной сделке с США.

Накануне, во вторник, 8 февраля, парламентарии от SMER и «Народной партии Наша Словакия» Петер Крупа и Андрей Медвецки растянули перед трибуной флаг своей страны.

Вскоре к ним подошли представители партии «Свобода и солидарность» Яна Цыганикова и Мирослав Жиак, которые растянули флаг Украины (отметим, что в перевернутом виде).

В итоге Андрей Медвецки начал обливать оппонентом и флаг нашей страны водой из бутылки.

После этого спикер объявил о перерыве.

Посольство Украины в Братиславе уже отреагировало на случившееся, заявив, что осуждает произошедшее и требует извинений.

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