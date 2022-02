У берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью. Есть угроза экологической катастрофы

Главное: У берегов Нигерии на нефтеперерабатывающем танкере произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар. Страна может столкнуться со второй экологической катастрофой за три месяца.

Детали: У берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно, которое может хранить более 2 млн баррелей нефти. Инцидент может стать второй по величине экологической катастрофой в стране за последние три месяца.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации СМИ, речь идет о нефтепромышленном судне FPSO Trinity Spirit, который добывал нефть возле родника Мерен.

Указано, что на танкере произошел взрыв, который вызвал масштабный пожар.

Как сообщает издание, судно принадлежит компании Shebah Exploration&Production (SEPCOL). Там рассказывают, что танкер способен перерабатывать до 22 000 баррелей нефти в день.

По словам гендиректора SEPCOL, на борту находилось 10 членов экипажа. Однако пока информации по ним нет.

В компании утверждают, что точная причина взрыва пока устанавливается. Впоследствии стало известно о 2 погибших. Данных о том, сколько нефти может вылиться в воду после взрыва нет, однако в СМИ предполагают, что страна может столкнуться со второй экологической катастрофой за три месяца.

FPSO Trinity owned by Shebah E&P, exploded and sunk today offshore Escravos, a few hours ago #oilandgas #nigerdelta pic.twitter.com/NKnTbyapgV

Environmental disaster of epic proportions in #Nigeria. The #TrinitySpirit, an oil tanker capable of carrying 2 million barrels of oil, exploded in the #Ukpokiti field. #Africa #Escravos #oil #Petrol #FPSO pic.twitter.com/sDKkZmfka2