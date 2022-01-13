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Видео-Новости > Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко

Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко

Александр Панько
13.01.22 09:24
239
Вслед за Усиком Тайсон Фьюри жестко прошелся по Владимиру Кличко

Главное: Известный украинский боксер Владимир Кличко заступился за своего коллегу Александра Усика и напомнил британцу Тайсону Фьюри о проваленном допинг-тесте. В ответ «цыганский король» обозвал Кличко «беспомощным бомжом».

Детали: Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко напомнил британцу Тайсону Фьюри о проваленном допинг-тесте после слов о «строидном» Усике. На своей странице в Twitter он напомнил поговорку о том, что люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями.

«Тайсон Фьюри, ты живёшь в стеклянном доме, и кто-то должен забрать твои камни. Не так давно, перед нашим боем, у тебя действительно был положительный тест на допинг. Любой может загуглить это. Веди себя прилично», — написал Кличко, дополнив пост хештегом «лицемер».

В ответ Фьюри напомнил Кличко о своей победе нам ним и назвал его «бомжом». «Мне жаль тебя, потому что за 12 раундов ты ни разу по мне не попал, бомж. Время смело тебя. Спустя столько лет ты решил вернуться и открыть свой рот. Смотри, это раньше было твоим. Сейчас ты просто беспомощный бомж», — заявил он на своей странице в Twitter, показывая пояса, которые когда-то отобрал у Кличко.

В тему: 11 января 2022 года Тайсон Фьюри опубликовал эмоциональное видео, в котором назвал Александра Усика (19-0, 13 КО) «маленьким стероидным человечком».

Тэги: Twitter, Владимир Кличко, бокс, спорт, хамство, бомж, допинг, Тайсон Фьюри, Александр Усик

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