В мире появился первый человек с сердцем... свиньи

Главное: В США врачи впервые пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Спустя три дня после операции он все еще жив, что указывает на отсутствие немедленного отторжения такого рода донорских органов.

Детали: Врачи медицинского центра университета штата Мэриленд в США впервые успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи. Как сообщает The Associated Press, через 3 дня после экспериментальной операции пациент чувствует себя хорошо.

«Для меня выбор был между смертью и этой пересадкой. Я понимаю, что дальнейшая моя судьба абсолютно не известна, но для меня это последний шанс», — рассказал 57-летний пациент Дэвид Беннет накануне.

Специалисты получили от властей специальное разрешение на операцию, учитывая, что без нее пациент гарантированно бы умер.

Отметим, что до сих пор окончательно непонятно, увенчается ли пересадка успехом. Следующие несколько недель будут решающими, однако уже сейчас трансплантация доказала, что сердце генетически модифицированного животного может функционировать в человеческом организме без немедленного отторжения.

Для хирургов операция явилась результатом многолетних исследований. Они надеются, что их успех поможет спасению жизней многих людей во всем мире.

Как сообщает ВВС, в своем заявлении Университет Мэриленда цитирует хирурга Бартли Гриффита, по словам которого операция призвана «приблизить разрешение кризиса с нехваткой донорских органов».

В тему: В марте 2011 года исследователи из Нанкинского медицинского университета в Китае официально заявили об изобретении нового эффективного и доступного способа трансплантации органов при помощи органов генетически модифицированных свиней.