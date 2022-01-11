Известный футболист погиб в ДТП

Главное: В Турции в ДТП погиб футболист Ахмет Чалык. Он выступал за сборную своей страны.
Детали: В Турции в автомобильной аварии погиб известный футболист Ахмет Чалык. Он провел за сборную своей страны восемь матчей и забил один гол.
27-летний парень выступал на позиции защитника.
Он играл за клубы «Генчлербирлиги», «Галатасарай» и «Коньяспор». Дважды становился чемпионом Турции.
Правоохранители говорят, что его машина вылетела с дороги и перевернулось.
ДТП произошло в Анкаре.
Футболист скончался на месте инцидента.
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