Под Киевом воспитатель и директор детсада подрались на глазах у детей

Главное: В Киевской области в ирпенском частном садике подрались директор и воспитатель. В это время между ними бегала маленькая девочка.

Детали: В Ирпене Киевской области в одном из частных детсадов директор и воспитательница подрались на глазах у детей. Об этом говорится в сюжете «Вікна-новини».

После увиденного родители начали забирать детей из учреждения и требовать возврата денег.

На кадрах записи видно, как женщины кричат друг на друга и толкаются. В это время возле них пробегает маленькая девочка.

Позже воспитательница рассказала, что конфликт возник из-за задолженности по зарплате. Директор садика заявила, что не била воспитательницу, а только толкала.

Родители настаивают, чтобы садик лишили лицензии. Одна из мам обратилась к психологу, поскольку драка работников садика негативно повлияла на ее дочь.

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